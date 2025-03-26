Аюрведа-Массаж (фильм, 2007) смотреть онлайн

Аюрведа- умение, которое изначально пришло из Индии. Оно основано на истории о человеческом теле и душе. Аюрведический массаж- это чистая и мощная возможность обеспечить людей благополучием и здоровьем. Массаж прост в освоении. Все методики описаны полностью, шаг за шагом. А в качестве бонуса вы получите справочную информацию об Аюрведе. Полный массаж тела поможет очистить тело и душу, а ещё это очень приятно.

