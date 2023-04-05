Айта (фильм, 2022) смотреть онлайн

В фильме присутствует якутская речь, сопровождаемая русскими субтитрами. Напряженный якутский триллер, ставший хитом российского проката — о поселке, объявившем охоту на полицейского за смерть девушки. Айту после вечеринки отвозит домой русский полицейский Афоня. Вскоре она пытается повеситься — и умирает на следующий день. При ней есть записка, полная ненависти к Афоне. Этого достаточно, чтобы по всему поселку разлетелись страшные слухи и разъяренные жители во главе со скорбящим отцом Айаалом начали готовить расправу. Начальник Афони не собирается отдавать своего подчиненного на растерзание толпы, но полицейский участок уже готовы брать штурмом. Состоится ли самосуд, расскажет фильм «Айта» (2022), который можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink.

