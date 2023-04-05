Айта (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
В фильме присутствует якутская речь, сопровождаемая русскими субтитрами. Напряженный якутский триллер, ставший хитом российского проката — о поселке, объявившем охоту на полицейского за смерть девушки. Айту после вечеринки отвозит домой русский полицейский Афоня. Вскоре она пытается повеситься — и умирает на следующий день. При ней есть записка, полная ненависти к Афоне. Этого достаточно, чтобы по всему поселку разлетелись страшные слухи и разъяренные жители во главе со скорбящим отцом Айаалом начали готовить расправу. Начальник Афони не собирается отдавать своего подчиненного на растерзание толпы, но полицейский участок уже готовы брать штурмом. Состоится ли самосуд, расскажет фильм «Айта» (2022), который можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink.
- СБРежиссёр
Степан
Бурнашев
- ИЛАктёр
Иннокентий
Луковцев
- АФАктёр
Андрей
Фомин
- ГБАктёр
Георгий
Бессонов
- ИПАктриса
Ильяна
Павлова
- ЛМАктриса
Людмила
Малыкайцева
- СЛАктёр
Спартак
Ларионов
- АЦАктриса
Айталина
Цыпандина
- АЯАктриса
Айталыына
Яковлева
- АСАктриса
Александра
Сивцева
- ДСАктриса
Дарина
Стручкова
- СБСценарист
Степан
Бурнашев
- СТСценарист
Светланна
Таайко
- СБПродюсер
Степан
Бурнашев
- ВФПродюсер
Владислав
Федоров
- НДПродюсер
Надежда
Дорожкина
- АКПродюсер
Александрина
Каменева
- БЛХудожница
Бермет
Лазарева
- ТТКомпозитор
Тео
Тао
- СГКомпозитор
Сергей
Говорун