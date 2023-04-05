Айта. Фильм о фильме (фильм, 2022) смотреть онлайн

Встречайте съемочную команду фильма Степана Бурнашева «Айта» и узнайте о производстве главного якутского хита этого года. Кино — это результат тщательной подготовки и усилий многих людей. Из подробного рассказа о съемках «Айты» вы узнаете, как на самом деле выглядел дождь за кадром, увидите процесс поиска локаций и работу художников-постановщиков. Фильм о фильме покажет, как съемочная команда задабривала духа огня перед стартом производства и справлялась с ситуациями, когда расписание менялось на ходу. В кадре режиссер Степан Бурнашев объясняет суть драматургически сложных кадров и обсуждает с оператором Данилой Горюнковым визуальный стиль фильма, а исполнители главных ролей делятся своими впечатлениями о съемках и рассказывают, что для них значит этот проект.

