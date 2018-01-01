Wink
Автомобиль, любовь и горчица
Актёры и съёмочная группа фильма «Автомобиль, любовь и горчица»

Режиссёры

Михаил Каменецкий

Режиссёр
Иван Уфимцев

Режиссёр

Сценаристы

Эмиль Брагинский

Сценарист

Художники

В. Лосин

Художник
Е. Монин

Художник
Валентина Василенко

Художница

Монтажёры

Вера Гокке

Монтажёр

Операторы

Михаил Каменецкий

Оператор

Композиторы

Игорь Якушенко

Композитор