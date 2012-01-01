Август. Восьмого (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Нашумевший российский боевик про события в Южной Осетии в августе 2008 года. Ксения (Светлана Иванова), не зная про накопления на границе военных в Осетии, отправляет своего сына к родителям бывшего мужа - миротворца. Через пару дней после прибытия мальчика на место, начинается настоящая война с�о всеми ее страшными последствиями, и девушка отправляется в эпицентр конфликта, чтобы вместе с русским военными добраться до деревни и спасти ребенка.



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