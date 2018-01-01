Wink
Фильмы
Аве Мария
Актёры и съёмочная группа фильма «Аве Мария»

Режиссёры

Владимир Данилевич

Режиссёр
Иван Иванов-Вано

Режиссёр

Сценаристы

Иван Иванов-Вано

Сценарист

Художники

Владимир Наумов

Художник
Станислав Соколов

Художник

Монтажёры

Надежда Трещёва

Монтажёр

Операторы

Владимир Сидоров

Оператор

Композиторы

Франц Шуберт

Franz Schubert
Композитор