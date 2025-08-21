Аватар
Wink
Фильмы
Аватар

Аватар (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, Cyber Wars
Фантастика, Боевик16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фильм «Аватар» 2004 года — это киберпанк-триллер о цифровом рабстве и свободе воли в гипертехнологичном мире. Картина рисует антиутопию, в которой человеческое сознание стало разменной монетой корпораций.

Недалекое будущее. Частная сыщица Дэш Маккензи получает заказ на поиск сбежавшего высокопоставленного сотрудника корпорации. Расследование приводит ее в подпольный мир цифровых диссидентов, бросивших вызов тотальному контролю системы «Киберлинк». Каждое новое открытие Дэш доказывает, что реальность многомерна, а истинные правители мира остаются в тени. Главная героиня встает перед выбором: выполнить контракт или присоединиться к тем, кто борется за право на цифровую автономию.

Смотреть «Аватар» понравится любителям киберпанка и сюжетов о ценности индивидуальности в мире, где граница между человеком и программой стирается.

Страна
Сингапур
Жанр
Фантастика, Боевик, Драма, Триллер

Рейтинг

3.3 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Аватар»