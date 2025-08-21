Аватар (фильм, 2004) смотреть онлайн
Фильм «Аватар» 2004 года — это киберпанк-триллер о цифровом рабстве и свободе воли в гипертехнологичном мире. Картина рисует антиутопию, в которой человеческое сознание стало разменной монетой корпораций.
Недалекое будущее. Частная сыщица Дэш Маккензи получает заказ на поиск сбежавшего высокопоставленного сотрудника корпорации. Расследование приводит ее в подпольный мир цифровых диссидентов, бросивших вызов тотальному контролю системы «Киберлинк». Каждое новое открытие Дэш доказывает, что реальность многомерна, а истинные правители мира остаются в тени. Главная героиня встает перед выбором: выполнить контракт или присоединиться к тем, кто борется за право на цифровую автономию.
Смотреть «Аватар» понравится любителям киберпанка и сюжетов о ценности индивидуальности в мире, где граница между человеком и программой стирается.
СтранаСингапур
ЖанрФантастика, Боевик, Драма, Триллер
- ЖХРежиссёр
Жиань
Хон Го
- ЛКАктёр
Лим
Кай Сю
- ТСАктёр
Т.
Саситаран
- УСАктёр
Уильям
Сэндерсон
- ДУАктёр
Дэвид
Уорнер
- РПАктёр
Ремеш
Паникер
- ДЧАктриса
Джоан
Чэнь
- ЖОАктриса
Женевьев
О’Рейли
- ВЛАктёр
Ван
Лоюн
- ГОАктёр
Генри
О
- МДАктёр
Майкл
Де Меса
- КХСценарист
Кристофер
Хаттон
- ЖХПродюсер
Жиань
Хон Го
- КХПродюсер
Кристофер
Хаттон
- ДЛПродюсер
Дэвид
Лайтфут
- КСХудожник
Кок
Сьёнг Лим
- КСХудожник
Келвин
Секстон
- ГТХудожник
Гуат
Тенг Онг
- ПУХудожник
Пол
Уоррен
- ВЛХудожница
Вэй
Линг Лим
- ШФХудожница
Шеннон
Фу
- КТМонтажёр
Кэрролл
Тимоти О’Мира
- ДФМонтажёр
Дэвид
Флорес
- ДПКомпозитор
Джонатан
Прайс