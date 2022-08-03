Атака титанов. Фильм второй: Конец света (фильм, 2015) смотреть онлайн
7.42015, Shingeki no kyojin endo obu za wârudo
Фантастика, Драма83 мин18+
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О фильме
Человечество на грани вымирания. Титаны разрушают города и пожирают людей. Еще немного – и на земле не останется ни одного человека. Спасти цивилизацию может лишь один герой – Эрен.
СтранаСингапур, Япония
ЖанрФантастика, Боевик, Драма
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.7 IMDb
- СХРежиссёр
Синдзи
Хигути
- ХМАктёр
Харума
Миура
- ХХАктёр
Хироки
Хасэгава
- КМАктриса
Кико
Мидзухара
- КХАктёр
Каната
Хонго
- ТМАктёр
Такахиро
Миура
- НСАктриса
Нанами
Сакураба
- СИАктриса
Сатоми
Исихара
- ПТАктёр
Пьер
Таки
- ДКАктёр
Дзюн
Кунимура
- СМАктёр
Сатору
Мацуо
- ТМСценарист
Томохиро
Матияма
- Сценарист
Хадзимэ
Исаяма
- ГКПродюсер
Гэнки
Кавамура
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- СЭОператор
Сёдзи
Эхара
- ССКомпозитор
Сиро
Сагису