Атака титанов. Фильм второй: Конец света
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Атака титанов. Фильм второй: Конец света

Атака титанов. Фильм второй: Конец света (фильм, 2015) смотреть онлайн

7.42015, Shingeki no kyojin endo obu za wârudo
Фантастика, Драма83 мин18+

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О фильме

Человечество на грани вымирания. Титаны разрушают города и пожирают людей. Еще немного – и на земле не останется ни одного человека. Спасти цивилизацию может лишь один герой – Эрен.

Страна
Сингапур, Япония
Жанр
Фантастика, Боевик, Драма
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Атака титанов. Фильм второй: Конец света»