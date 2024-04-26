Астрал. Шепот мертвых (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Школьники проводят спиритический сеанс, после которого начинают умирать при странных обстоятельствах. Индонезийский ремейк знаменитого южнокорейского хоррора «Шепот стен».



Алекс переходит в престижную школу, и его жизнь превращается в настоящий кошмар. Среди ее учеников принято издеваться над новенькими, так что физическое и моральное насилие становится для юноши рутиной. К счастью, у Алекса есть лучшая подруга Мэгги, которая помогает ему преодолевать все сложности. Однако, когда троица хулиганов заставляет его провести странный ритуал, в школе начинают происходить жуткие события. В коридорах появляются призраки учеников, которые по слухам стали жертвами издевательств одноклассников, а присутствовавшие на ритуале подростки одним за одним загадочным образом погибают. Алекс и Мэгги решают во что бы то ни стало докопаться до правды и узнать, что происходит на самом деле.



Сумеют ли они избежать смерти и раскрыть мрачные тайны школы, расскажет фильм «Астрал. Шепот мертвых» 2019 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

