Актёры и съёмочная группа фильма «Артур и Мерлин: Рыцари Камелота»
Актёры
АктёрKing Arthur
Ричард ШортRichard Short
АктёрModred
Джоэль ФиллиморJoel Phillimore
АктрисаGuinevere
Стелла СтокерStella Stocker
АктёрMerlin
Ричард БрэйкRichard Brake
АктёрSir Lancelot
Тим ФеллингэмTim Fellingham
АктрисаThe Hag
Сэнна КеллиSanna Kelly
АктёрThe Beast
Джо ИганJoe Egan
АктёрGareth
Йен ШарпIan Sharp
АктёрBranor
Стивен УппалStephen Uppal
АктёрTristram
Джеймс Дж. НаннJames G. Nunn
АктёрPercival
Дэниел ШуцманнDaniel Schutzmann
АктёрBedevere
Крис ДжонсонKris Johnson
АктёрAlexander
Аарон МэйAaron May
АктёрLucan
Ронан СаммерсRonan Summers
АктёрTomas