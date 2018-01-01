Wink
Артур и Мерлин: Рыцари Камелота
Актёры и съёмочная группа фильма «Артур и Мерлин: Рыцари Камелота»

Режиссёры

Джиллз Алдерсон

Giles Alderson
Режиссёр

Актёры

Ричард Шорт

Richard Short
АктёрKing Arthur
Джоэль Филлимор

Joel Phillimore
АктёрModred
Стелла Стокер

Stella Stocker
АктрисаGuinevere
Ричард Брэйк

Richard Brake
АктёрMerlin
Тим Феллингэм

Tim Fellingham
АктёрSir Lancelot
Сэнна Келли

Sanna Kelly
АктрисаThe Hag
Джо Иган

Joe Egan
АктёрThe Beast
Йен Шарп

Ian Sharp
АктёрGareth
Стивен Уппал

Stephen Uppal
АктёрBranor
Джеймс Дж. Нанн

James G. Nunn
АктёрTristram
Дэниел Шуцманн

Daniel Schutzmann
АктёрPercival
Крис Джонсон

Kris Johnson
АктёрBedevere
Аарон Мэй

Aaron May
АктёрAlexander
Ронан Саммерс

Ronan Summers
АктёрLucan
Том Тэплин

Tom Taplin
АктёрTomas

Сценаристы

Джиллз Алдерсон

Giles Alderson
Сценарист
Саймон Коттон

Simon Cotton
Сценарист

Продюсеры

Джит Тхакрар

Jeet Thakrar
Продюсер
Люсинда Родс-Флаэрти

Lucinda Rhodes Thakrar
Продюсер
Сэмми Мисом

Sammy Measom
Продюсер

Художники

Джэми Фут

Jamie Foote
Художник

Композиторы

Ник Сэмюэл

Nick Samuel
Композитор