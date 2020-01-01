Фильм Арт-лекторий: Ван Эйк: Искусство реальности

История тайн Гентского алтаря, среди которых перевёрнутые надписи, использование зеркальной линзы исама личность ЯнаВан Эйка, придворного бургундского герцога Филиппа Доброго. Оноваторстве братьев ВанЭйк, ихуникальной технике исложном символизме образов рассказывают эксперты—историки искусства, музыканты ихудожники, среди которых британский живописец Дэвид Хокни.

Уникальные кадры показывают процесс реставрации произведения, аблагодаря современным технологиям набольшом экране можно увидеть вседетали алтаря, созданного Яном иГубертом ВанЭйками вотуже почти шестьсот летназад.



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