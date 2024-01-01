Фильм Арт-лекторий: Глазами Джейми Уайета

Наследник самой знаменитой американской художественной династии XX века создаёт свой живописный мир, полный поэзии и тонкого психологизма. Артистическая жизнь Нью-Йорка 1960-х, холмы Пенсильвании и скалистое побережье Мэна оживают на картинах Джейми Уайета, а героями его портретов становятся Рудольф Нуреев и Джон Ф. Кеннеди. Создатели фильма следуют за Джейми на ферму в Делавэре, где он жил с женой и музой Филлис Миллс Уайет, в мастерские его отца и деда в Пенсильвании, на острова у побережья Мэна, где он часто писал.



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