Anthrax - Chile on Hell (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Концерт Chile On Hell был снят в театре «Кауполикан» в Сантьяго, Чили, 10 мая 2013 года. На сцене выступает группа Anthrax в составе Джоуи Беладонны, Скотта Йена, Чарли Бенанте, Фрэнка Белло и Джона Донаиса. Группа представила обширный сет-лист, в который вошли песни из всей дискографии Anthrax, любимые фанатам и: I Am The Law, Indians, Madhouse, Caught In A Mosh, The Devil You Know и I’m Alive.



