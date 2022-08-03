Антбой (фильм, 2013) смотреть онлайн

12-летнего Пелле кусает муравей, и у него развиваются сверхспособности. При помощи ботаника Вильгельма Пелле превращается в таинственного супергероя по имени Мальчик-муравей. Когда суперзлодей по имени Блоха выходит на сцену, Мальчик-муравей должен справиться с его кознями.

