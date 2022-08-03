Антбой (фильм, 2013) смотреть онлайн
О фильме
12-летнего Пелле кусает муравей, и у него развиваются сверхспособности. При помощи ботаника Вильгельма Пелле превращается в таинственного супергероя по имени Мальчик-муравей. Когда суперзлодей по имени Блоха выходит на сцену, Мальчик-муравей должен справиться с его кознями.
СтранаДания
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время73 мин / 01:13
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.2 IMDb
- АХРежиссёр
Аск
Хассельбальх
- ОДАктёр
Оскар
Дитц
- АКАктриса
Амалия
Крузе Йенсен
- СТАктёр
Самуэль
Тинг Граф
- Актёр
Николас
Бро
- СААктриса
Сесиль
Альструп Тарп
- МЙАктёр
Маркус
Йесс Петерсен
- ЙДАктёр
Йоханнес
Джеффрис Сёренсен
- ЛВАктриса
Лерке
Винтер Андерсен
- ФТАктёр
Франк
Тиль
- ТВАктёр
Томас
Восс
- АЭСценарист
Андерс
Эльхольм
- КБСценарист
Кеннет
Бёг Андерсен
- Сценарист
Николай
Арсель
- ЭЯПродюсер
Эва
Якобсен
- ЛДПродюсер
Лиа
Дж. Кристенсен
- ЙНПродюсер
Йеппе
Н. Кристенсен
- БЭПродюсер
Бо
Эрхардт
- ДСАктёр дубляжа
Давид
Садигов
- ПИАктриса дубляжа
Полина
Иванова
- РКАктёр дубляжа
Роман
Каграманян
- ВИАктёр дубляжа
Вячеслав
Иванов
- АСАктриса дубляжа
Анастасия
Степанова
- НРОператор
Нильс
Ридц Йохансен
- ППКомпозитор
Петер
Петер