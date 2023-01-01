Антарктида
Wink
Фильмы
Антарктида

Антарктида (фильм, 1995) смотреть онлайн

6.01995, Antártida
Драмы97 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Молодая девушка Мария вынуждены вести жизнь, которая ей совсем не нравится: она занимается продажей и распространением наркотиков. Вскоре Марии представляется шанс бросить это занятие, но события поворачиваются совершенно неожиданным для девушки образом…

Антарктида смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Испания
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Антарктида»

Всё