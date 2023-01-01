Антарктида (фильм, 1995) смотреть онлайн
6.01995, Antártida
Драмы97 мин18+
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Сюжет
Молодая девушка Мария вынуждены вести жизнь, которая ей совсем не нравится: она занимается продажей и распространением наркотиков. Вскоре Марии представляется шанс бросить это занятие, но события поворачиваются совершенно неожиданным для девушки образом…
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Информация
Рейтинг
5.9 IMDb
- МУРежиссёр
Мануэль
Уэрга
- АХАктриса
Ариадна
Хиль
- КФАктёр
Карлос
Фуэнтес
- ХМАктёр
Хосе
Мануэль Лоренсо
- Актёр
Франсис
Лоренсо
- ВВАктёр
Вальтер
Видарте
- ХГАктриса
Хуана
Гинсо
- ИААктёр
Иньяки
Айерра
- АдАктёр
Анхель
де Андрес Лопес
- ММАктёр
Марк
Мартинес
- КОАктриса
Кристина
Ойос
- ФдПродюсер
Фернандо
де Гарсильян
- АВПродюсер
Андрес
Висенте Гомес
- АдПродюсер
Антониу
да Кунья Телеш
- ПЛХудожник
Пьер-Франсуа
Лимбош
- ХАОператор
Хавьер
Агирресаробе
- ДККомпозитор
Джон
Кейл