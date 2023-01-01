Антарктида (фильм, 1995) смотреть онлайн

Сюжет

Молодая девушка Мария вынуждены вести жизнь, которая ей совсем не нравится: она занимается продажей и распространением наркотиков. Вскоре Марии представляется шанс бросить это занятие, но события поворачиваются совершенно неожиданным для девушки образом…



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