Анна (фильм, 1988) смотреть онлайн
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О фильме
Фильм «Анна» 1988 года — полнометражное продолжение популярного молодежного телесериала о девушке, мечтающей стать балериной. Классические танцы, выдержавшие испытание временем, привносят в драму элегантность и очарование, делая фильм привлекательным для широкой аудитории.
Молодая балерина Анна, оправившись после тяжелой травмы, пытается вернуться к профессиональным занятиям танцем. Ее жизнь осложняет ревность возлюбленного и давление со стороны требовательного балетмейстера, видящего в девушке большой потенциал. Неожиданная трагедия вновь ставит под угрозу карьеру Анны, заставляя ее усомниться в своем предназначении. Сможет ли главная героиня найти силы для нового начала?
За внешним успехом часто скрываются личные драмы и тяжелые потери, о чем напоминает драма «Анна». Смотреть это кино понравится тем, кто любит фильмы о танцах, преодолении себя и новом начале.
Рейтинг
- ФШРежиссёр
Франк
Штреккер
- СЗАктриса
Сильвия
Зайдель
- ЭИАктриса
Элеонор
Ир
- ДПАктёр
Джон
Петерсон
- ЭФАктёр
Эберхард
Файк
- ПБАктёр
Патрик
Бах
- АДАктёр
Антон
Диффринг
- РЖАктёр
Ронни
Жано
- МВАктриса
Милена
Вукотич
- ИНАктриса
Ильза
Нойбауэр
- ГМАктёр
Гюнтер
Мария Халмер
- ЮПСценарист
Юстус
Пфауе
- ББПродюсер
Бернд
Бургемейстер
- ЙГПродюсер
Йоахим
Г. Штааб
- КХПродюсер
Клаус
Хардт
- ВХХудожник
Вольфганг
Хундхаммер
- МХХудожница
Моника
Ханке
- МБМонтажёр
Маргарет
Борш
- ЗШКомпозитор
Зигфрид
Шваб