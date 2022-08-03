После трагической гибели родителей 11-го сентября изгой школы Тоби Маршалл находит утешение в своем ангеле-хранителе. Несмотря на свои глубокие убеждения и необычное поведение, Тоби начинает дружить со Сьюзи, девочкой, которая не разделяет его веру. С каждым днем Сьюзи убеждается, что у них намного больше общего, чем ей казалось, однако между ними встает Джим Доджер – школьная знаменитость. Он обвиняет Тоби в неудачной попытке ограбления, и теперь юному Маршаллу предстоит доказать свою невиновность.

