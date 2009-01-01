Ангелы и Демоны MPEG2 v2 (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Весь мир замер в ожидании свершения древнейшей церемонии — выбора главы католической церкви Папы Римского. Однако в судьбоносное решение вмешивается некая могущественная сила — таинственный орден Иллюминатов. Кандидаты на священный пост подвергаются свирепой ритуальной расправе один за другим. Ватикан вынужденно обращается за помощью к профессору Роберту Лэнгдону, который находит доказательства возрождения могущественного тайного братства, жестоко истребляемого церковью в Средние века.



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