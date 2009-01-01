Ангелы и Демоны MPEG2 old (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Ангелы и Демоны MPEG2 old
Ужасы132 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Весь мир замер в ожидании свершения древнейшей церемонии — выбора главы католической церкви Папы Римского. Однако в судьбоносное решение вмешивается некая могущественная сила — таинственный орден Иллюминатов. Кандидаты на священный пост подвергаются свирепой ритуальной расправе один за другим. Ватикан вынужденно обращается за помощью к профессору Роберту Лэнгдону, который находит доказательства возрождения могущественного тайного братства, жестоко истребляемого церковью в Средние века.
Ангелы и Демоны MPEG2 old смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.