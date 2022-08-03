Анатолий Крупнов. Он был
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Анатолий Крупнов. Он был

Анатолий Крупнов. Он был (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Анатолий Крупнов. Он был
Документальный, Музыка71 мин18+

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О фильме

Уникальный бас-гитарист и автор песен Анатолий Крупнов прожил короткую, но очень яркую жизнь, навсегда оставшись в памяти современников как самобытнейший представитель рок-сцены, не вписывавшийся ни в какие рамки. Этот фильм рассказ о человеке и музыканте, портрет эпохи и поколения, музыки и идей, которыми горели творческие люди на рубеже веков.

Страна
Россия
Жанр
Документальный, Биография, Музыка
Качество
SD
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.3 IMDb