Анатолий Крупнов. Он был (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Анатолий Крупнов. Он был
Документальный, Музыка71 мин18+
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О фильме
Уникальный бас-гитарист и автор песен Анатолий Крупнов прожил короткую, но очень яркую жизнь, навсегда оставшись в памяти современников как самобытнейший представитель рок-сцены, не вписывавшийся ни в какие рамки. Этот фильм рассказ о человеке и музыканте, портрет эпохи и поколения, музыки и идей, которыми горели творческие люди на рубеже веков.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный, Биография, Музыка
КачествоSD
Время71 мин / 01:11
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.3 IMDb