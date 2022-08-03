Уникальный бас-гитарист и автор песен Анатолий Крупнов прожил короткую, но очень яркую жизнь, навсегда оставшись в памяти современников как самобытнейший представитель рок-сцены, не вписывавшийся ни в какие рамки. Этот фильм рассказ о человеке и музыканте, портрет эпохи и поколения, музыки и идей, которыми горели творческие люди на рубеже веков.

