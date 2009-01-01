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Анаконда 4: Кровавый След

Анаконда 4: Кровавый След (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Анаконда 4: Кровавый След
Ужасы84 мин18+

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Сюжет

Гигантские змеи-мутанты продолжают размножаться, истребляя непрошеных гостей, проникших в Царство Анаконды. Растревоженные экспедициями рептилии начинают собственную охоту. Это не останавливает желающих нажиться на сулящем большую прибыль трофее. Но новый сезон дождей выводит из оцепенения самую большую, легендарную Анаконду...

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Информация

Качество
SD
Жанры
Ужасы

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