Анаконда 3: Цена эксперимента (фильм, 2008) смотреть онлайн

Профессиональный наемник и его команда получают задание от миллионера — схватить опасную змею, которая может стать источником бессмертия и исцеления опасных болезней. К опасной миссии присоединяется также ученая. Операция сулит хорошее вознаграждение, но в ходе экспедиции выясняется, что смертоносная анаконда сбежала из главной секретной лаборатории, где она подвергалась прогрессивным научным экспериментам. Воздействие препарата сделало змею еще более сильной, хитрой и опасной убийцей. Охотники вполне могут стать добычей коварной твари…

