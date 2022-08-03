Анаконда 3: Цена эксперимента (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Anaconda III
Ужасы87 мин18+
О фильме
Профессиональный наемник и его команда получают задание от миллионера — схватить опасную змею, которая может стать источником бессмертия и исцеления опасных болезней. К опасной миссии присоединяется также ученая. Операция сулит хорошее вознаграждение, но в ходе экспедиции выясняется, что смертоносная анаконда сбежала из главной секретной лаборатории, где она подвергалась прогрессивным научным экспериментам. Воздействие препарата сделало змею еще более сильной, хитрой и опасной убийцей. Охотники вполне могут стать добычей коварной твари…
ЖанрУжасы
КачествоSD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
3.1 КиноПоиск
2.8 IMDb
- ДЭРежиссёр
Дон
Э. ФонтЛеРой
- Актёр
Дэвид
Хассельхофф
- КААктриса
Кристал
Аллен
- РМАктёр
Райан
МакКласки
- ПРАктёр
Патрик
Режис
- ЭГАктёр
Энтони
Грин
- ДРАктёр
Джон
Рис-Дэвис
- АОАктёр
Алан
О’Сильва
- ТДАктёр
Тома
Данила
- БУАктёр
Богдан
Уритеску
- МЕАктриса
Михаэла
Елена Орос
- ЕДСценарист
Егор
Давидофф
- ВППродюсер
Влад
Пэунеску
- БСПродюсер
Бенжамин
Сакс
- БСПродюсер
Брайан
С. Секстон
- АМХудожница
Ана
Мария Куку
- СКМонтажёр
Скотт
Конрад
- ДЭОператор
Дон
Э. ФонтЛеРой