Американский хаос (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

За полгода до выборов Джим Стерн отправляется в поездку по штатам, жители которых поддерживают Дональда Трампа. В ходе интервью режиссер пытается понять, как одиозному политику удалось покорить электорат.



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