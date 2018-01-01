Американский хаос (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, American Chaos
Документальные, Драмы86 мин18+
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Сюжет
За полгода до выборов Джим Стерн отправляется в поездку по штатам, жители которых поддерживают Дональда Трампа. В ходе интервью режиссер пытается понять, как одиозному политику удалось покорить электорат.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыДрамы, Документальные
Рейтинг
5.7 IMDb