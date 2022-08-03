Американский гонщик (фильм, 2018) смотреть онлайн

Американец Джон Мур убит горем. После тридцати лет совместной жизни его любимая супруга отошла в мир иной. Вдовец пытается найти утешение в спиртном, но внезапно находит его в предсмертном письме жены. Джон решает прокатиться по местам событий, описанных в послании, и достает из гаража свой старый байк. Компанию мотоциклисту составит его друг Чарли, который мечтает в последний раз прокатиться по Америке, ведь скоро прогрессирующая болезнь не оставит ему такой возможности. Мотопутешествие станет для приятелей настоящей дорогой перемен.

