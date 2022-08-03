Американский гонщик
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Американский гонщик
8.12018, American Dresser
Драма, Приключения93 мин18+

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Американский гонщик (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

Американец Джон Мур убит горем. После тридцати лет совместной жизни его любимая супруга отошла в мир иной. Вдовец пытается найти утешение в спиртном, но внезапно находит его в предсмертном письме жены. Джон решает прокатиться по местам событий, описанных в послании, и достает из гаража свой старый байк. Компанию мотоциклисту составит его друг Чарли, который мечтает в последний раз прокатиться по Америке, ведь скоро прогрессирующая болезнь не оставит ему такой возможности. Мотопутешествие станет для приятелей настоящей дорогой перемен.

Страна
США
Жанр
Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.4 IMDb