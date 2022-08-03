Американская милашка
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Американская милашка

Американская милашка (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, American Honey
Драма, Мелодрама156 мин18+

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О фильме

20-летняя Стар вынуждена заботиться о брате и сестре, которых на нее повесили родители. Однажды девушка встречает 30-летнего Джейка, который предлагает ей присоединиться к группе подростков, продающих подписки на журналы по всей Америке. Так начинается судьбоносное путешествие Стар.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
156 мин / 02:36

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb