Американская милашка (фильм, 2016) смотреть онлайн

20-летняя Стар вынуждена заботиться о брате и сестре, которых на нее повесили родители. Однажды девушка встречает 30-летнего Джейка, который предлагает ей присоединиться к группе подростков, продающих подписки на журналы по всей Америке. Так начинается судьбоносное путешествие Стар.

