Американская милашка (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, American Honey
Драма, Мелодрама156 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
20-летняя Стар вынуждена заботиться о брате и сестре, которых на нее повесили родители. Однажды девушка встречает 30-летнего Джейка, который предлагает ей присоединиться к группе подростков, продающих подписки на журналы по всей Америке. Так начинается судьбоносное путешествие Стар.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоFull HD, SD
Время156 мин / 02:36
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Андреа
Арнольд
- СЛАктриса
Саша
Лэйн
- Актёр
Шайа
ЛаБаф
- РКАктриса
Райли
Кио
- МЛАктёр
Маккол
Ломбарди
- АХАктриса
Ариэль
Холмс
- КААктриса
Кристал
Айс
- ВЭАктриса
Вероника
Эзелл
- ЧКАктёр
Чад
Кокс
- ГХАктёр
Гарри
Хауэлл
- ККАктёр
Кеннет
Кори Такер
- Сценарист
Андреа
Арнольд
- Продюсер
Ларс
Кнудсен
- Продюсер
Пуйа
Шахбазян
- АБХудожница
Алекс
Бовэйард
- Монтажёр
Джо
Бини
- РРОператор
Робби
Райан