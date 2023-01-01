Аманда Серрано vs. Эрика Крус (фильм, 2023) смотреть онлайн

2023, Amanda Serrano vs. Erika Cruz
О фильме
Безумный бой, поставивший ряд рекордов в женском боксе: например, по количеству выброшенных ударов на двоих – 1917. Серрано и Крус боролись за звание абсолютной чемпионки мира в полулегком весе, поэтому статус и содержание поединка не оставляют причин его игнорировать.
