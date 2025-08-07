Алисия Баумгарднер vs. Кристина Линардату II (фильм, 2023) смотреть онлайн

Баумгарднер пять лет ждала реванша! В 2018 году Алисия потерпела от Линардату единственное поражение в карьере. Видимо, обида долго не отпускала американку. С тех пор она стала абсолютной чемпионкой мира во втором полулегком весе – Кристина снова получила шанс сломать соперницу, только теперь в драке за шесть поясов.

