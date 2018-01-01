Wink
Детям
Альфа и Омега 4
Актёры и съёмочная группа фильма «Альфа и Омега 4»

Режиссёры

Ричард Рич

Richard Rich
Режиссёр

Актёры

Кейт Хиггинс

Kate Higgins
АктрисаKate / Stinky / Lilly
Бен Дискин

Ben Diskin
АктёрHumphrey
Деби Дерриберри

Debi Derryberry
АктрисаRunt
Мариев Херингтон

Marieve Herington
АктрисаClaudette
Ларри Томас

Larry Thomas
АктёрWinston
Роберт Мартин Клейн

R. Martin Klein
АктёрTony
Синди Робинсон

Cindy Robinson
АктрисаEve
Кристофер Кори Смит

Christopher Corey Smith
АктёрMarcel / Paddy
Гилберт Боус

G.K. Bowes
АктрисаDaria / Freida / Fran

Сценаристы

Стив Мур

Steve Moore
Сценарист

Продюсеры

Сьюзэн Гелб

Susan Gelb
Продюсер
Кен Кацумото

Ken Katsumoto
Продюсер

Актёры дубляжа

Иван Калинин

Актёр дубляжа
Ольга Голованова

Актриса дубляжа
Андрей Гриневич

Актёр дубляжа
Илья Хвостиков

Актёр дубляжа
Жанна Никонова

Актриса дубляжа