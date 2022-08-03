Акулий торнадо 3
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Акулий торнадо 3

Акулий торнадо 3 (фильм, 2015) смотреть онлайн

7.72015, Sharknado 3: Oh Hell No!
Ужасы, Боевик89 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Эпическое продолжение борьбы героев первых двух частей против летающей зубастых бестий. Место действия разворачивается в Вашингтоне, парке Universal и в космосе!

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Триллер
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Акулий торнадо 3»