Акулий торнадо 3 (фильм, 2015) смотреть онлайн

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7.72015, Sharknado 3: Oh Hell No!
Ужасы, Боевик89 мин18+
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О фильме
Эпическое продолжение борьбы героев первых двух частей против летающей зубастых бестий. Место действия разворачивается в Вашингтоне, парке Universal и в космосе!
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Триллер
КачествоFull HD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
4.1 КиноПоиск
4.1 IMDb
- ЭФРежиссёр
Энтони
Ферранте
- ИЗАктёр
Иэн
Зиринг
- ТРАктриса
Тара
Рид
- КСАктриса
Касси
Скербо
- ФМАктёр
Фрэнки
Муниз
- РНАктриса
Райан
Ньюман
- Актёр
Дэвид
Хассельхофф
- МКАктёр
Марк
Кубан
- БДАктриса
Бо
Дерек
- БФАктриса
Блэр
Фаулер
- МУАктёр
Майкл
Уинслоу
- ТЛСценарист
Тандер
Левин
- ДМПродюсер
Дэвид
Майкл Лэтт
- САПродюсер
Стефан
Аткинс
- ПБПродюсер
Пол
Бейлс
- ТЛХудожница
Тай
Ломбарди
- КРМонтажёр
Крис
Рот
- ЛБОператор
Лаура
Бет Лав
- СВОператор
Скотт
Вилер
- КККомпозитор
Крис
Кано
- КРКомпозитор
Крис
Риденауа