Аким (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.52019, Аким
Комедия105 мин12+

О фильме

Парень из богатой семьи Азамат возвращается в родной Казахстан после учебы в Америке и получает шанс устроиться на госслужбу. Азамат рисует в воображении фантастические карьерные перспективы, но ему достается должность акима в далеком ауле, ведь руководство считает, что способный мажор сперва должен лучше узнать свой народ.

Страна
Казахстан
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb