Аким (фильм, 2019) смотреть онлайн

Парень из богатой семьи Азамат возвращается в родной Казахстан после учебы в Америке и получает шанс устроиться на госслужбу. Азамат рисует в воображении фантастические карьерные перспективы, но ему достается должность акима в далеком ауле, ведь руководство считает, что способный мажор сперва должен лучше узнать свой народ.

