Аким (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.52019, Аким
Комедия105 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Парень из богатой семьи Азамат возвращается в родной Казахстан после учебы в Америке и получает шанс устроиться на госслужбу. Азамат рисует в воображении фантастические карьерные перспективы, но ему достается должность акима в далеком ауле, ведь руководство считает, что способный мажор сперва должен лучше узнать свой народ.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- НАРежиссёр
Нуртас
Адамбай
- НААктёр
Нуртас
Адамбай
- ГЖАктриса
Гульназ
Жоланова
- ЖБАктёр
Жан
Байжанбаев
- ГДАктриса
Гульнара
Дусматова
- КААктёр
Кайрат
Адилгерей
- АААктёр
Ашим
Ахметов
- ДДАктёр
Дархан
Дайырбек
- БКАктёр
Бахтияр
Кожа
- НАСценарист
Нуртас
Адамбай
- НАПродюсер
Нуртас
Адамбай
- ИТХудожник
Ильяс
Турмахан
- ТДМонтажёр
Тимур
Дулатов
- АДОператор
Азамат
Дулатов