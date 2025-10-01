Агент уходит в океан (фильм, 1991) смотреть онлайн

После обучения в дельфиньей разведшколе дельфин Тристан был направлен с важным заданием на секретную военную базу СССР для добычи информации о новом стратегическом оружии русских — подводной лодке, трансформирующейся в самолет. После получения сообщения, что в советских территориальных водах обнаружен неопознанный объект, движущийся по направлению к секретной базе, советское командование распорядилось срочно выслать на его перехват опытного спецагента — дельфиниху Изольду.



