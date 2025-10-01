Агент уходит в океан (фильм, 1991) смотреть онлайн
1991, Агент уходит в океан
Мультфильм9 мин16+
О фильме
После обучения в дельфиньей разведшколе дельфин Тристан был направлен с важным заданием на секретную военную базу СССР для добычи информации о новом стратегическом оружии русских — подводной лодке, трансформирующейся в самолет. После получения сообщения, что в советских территориальных водах обнаружен неопознанный объект, движущийся по направлению к секретной базе, советское командование распорядилось срочно выслать на его перехват опытного спецагента — дельфиниху Изольду.
СтранаСССР
ЖанрМультфильм
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
- ВТРежиссёр
Владимир
Тарасов
- РСРежиссёр
Раса
Страутмане
- АМРежиссёр
Александр
Мазаев
- АГРежиссёр
Александр
Горленко
- ЕПРежиссёр
Елена
Пророкова
- ПЛРежиссёр
П.
Лобанова
- Актёр
Василий
Ливанов
- Актриса
Татьяна
Догилева
- ББАктёр
Борис
Быстров
- Актёр
Семён
Фарада
- ЭУСценарист
Эдуард
Успенский
- СТХудожник
Сергей
Тюнин
- НДХудожница
Наталья
Демидова
- АИХудожник
Андрей
Игнатенко
- СГХудожник
Сергей
Глаголев
- ЮМХудожник
Юрий
Мещеряков
- МММонтажёр
Маргарита
Михеева
- ЕБМонтажёр
Елена
Белявская
- ГСМонтажёр
Галина
Смирнова
- КРОператор
Кабул
Расулов
- АЧОператор
Александр
Чеховский
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев