Агент Красный Веном (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Очаровательная юная Скарлет Силк - девушка, которая становится ангелом мести после убийства родителей. Отважная девушка решает изменить свою судьбу, когда находит таинственный ящик из джунглей Амазонки, оставленный ее матерью, в котором есть две мистические бутылки с красным ядом - один лечит, а другой отравляет. Скарлет становится самым смертоносным хищником в джунглях, поскольку ее миссия - ввести свой яд в дьявольскую королеву преступного мира - Темную Вдову.



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