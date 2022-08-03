Африканское Сафари (фильм, 2013) смотреть онлайн

Пройдя вместе со съемочной группой от атлантического побережья Намибии до снегов величественной горы Килиманджаро, вы увидите то, что сложно даже представить: купание гигантских слонов, охотящихся хищников, 15 миллионов летучих мышей разом и даже карабкающихся по деревьям львов. С помощью высококачественного 3D уникальная экосистема Черного Континента предстанет во всей своей красоте и величии.

