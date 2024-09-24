Фильм Аферисты (2023)

Владелец галереи инсценирует смерть друга-художника, чтобы сделать его работы популярнее. Французская комедия «Аферисты» — фильм о том, куда может привести безобидный обман.



Ренцо — пусть и талантливый, но скромный художник, переживающий настоящий экзистенциальный кризис из-за того, что так и не сумел получить должного признания. Его близкий друг Артур, владелец галереи искусств, пытается быть агентом Ренцо, однако тот уже давно непопулярен и слишком радикален, чтобы привлечь покупателей. Тут Артуру приходит в голову гениальная идея — инсценировать смерть Ренцо, тем самым подстегнуть рост цен на его картины. Поначалу план срабатывает, но вскоре правду узнает бывший ученик художника.



Долго ли у Ренцо и Артура получится поддерживать иллюзию, вы узнаете, если будете смотреть «Аферисты» онлайн на нашем видеосервисе Wink.

