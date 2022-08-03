Афера по-неаполитански (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Тонино Эспозито – сын известного мафиози, которому, однако, не досталось и толики суровости отца. Даже после его смерти преступная империя достается не законному наследнику, а более способному преемнику, в то время как Тонино фактически играет роль шестерки. Он пытается быть устрашающим, но так и не может заслужить уважение. Однажды Тонино узнает, что его дочь обручена с судьей, который преследует главу мафии – и видит в этом возможность «выслужиться» в глазах товарищей.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ДАРежиссёр
Джанлука
Ансанелли
- ДЭАктёр
Джованни
Эспозито
- АТАктриса
Антония
Труппо
- Актёр
Франческо
Ди Лева
- НСАктриса
Нунциа
Скьяно
- СМАктёр
Сальваторе
Мистиконе
- ПЛАктёр
Пеппе
Ланцетта
- ЭПАктриса
Элизабетта
Педрацци
- ДСАктёр
Дженнаро
Сильвестро
- ДФАктёр
Джованни
Феррери
- ФПАктёр
Франческо
Прокопио
- ДАСценарист
Джанлука
Ансанелли
- АСПродюсер
Алессандро
Сьяни