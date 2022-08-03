Тонино Эспозито – сын известного мафиози, которому, однако, не досталось и толики суровости отца. Даже после его смерти преступная империя достается не законному наследнику, а более способному преемнику, в то время как Тонино фактически играет роль шестерки. Он пытается быть устрашающим, но так и не может заслужить уважение. Однажды Тонино узнает, что его дочь обручена с судьей, который преследует главу мафии – и видит в этом возможность «выслужиться» в глазах товарищей.

