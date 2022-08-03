Афера по-неаполитански
Wink
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Афера по-неаполитански
6.82021, Benvenuti in casa Esposito
Комедия94 мин18+

Афера по-неаполитански (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Тонино Эспозито – сын известного мафиози, которому, однако, не досталось и толики суровости отца. Даже после его смерти преступная империя достается не законному наследнику, а более способному преемнику, в то время как Тонино фактически играет роль шестерки. Он пытается быть устрашающим, но так и не может заслужить уважение. Однажды Тонино узнает, что его дочь обручена с судьей, который преследует главу мафии – и видит в этом возможность «выслужиться» в глазах товарищей.

Страна
Италия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb