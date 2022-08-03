Афера по-итальянски (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Турин, 1996 год. Сотрудник почты Луиджи осознает, что из-за пенсионной реформы отодвигается его долгожданная ранняя пенсия. В отместку Луиджи решает ограбить вместе с коллегами инкассаторскую машину, которую он водил все эти годы, но в дело вмешиваются несколько преступников…
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ВАРежиссёр
Винченцо
Альфьери
- Актёр
Фабио
Де Луиджи
- ЭЛАктёр
Эдоардо
Лео
- ДМАктёр
Джампаоло
Морелли
- ДРАктёр
Джузеппе
Рагоне
- МГАктриса
Мариэла
Гаррига
- МДАктриса
Матильда
Джоли
- СЛАктриса
Сьюзи
Лауде
- ДТАктёр
Джанмарко
Тоньяцци
- ДМАктёр
Давид
Манчини
- ФДАктёр
Франческо
Дзендзола
- Сценарист
Джузеппе
Стази
- ВАСценарист
Винченцо
Альфьери
- ААСценарист
Алессандро
Аронадио
- РССценарист
Ренато
Саннио
- ФЛПродюсер
Фульвио
Лучизано
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- ИГАктёр дубляжа
Ислам
Ганджаев
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- КБАктриса дубляжа
Ксения
Большакова
- ВАМонтажёр
Винченцо
Альфьери
- ФЧКомпозитор
Франческо
Черази