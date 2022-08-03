Афера по-итальянски (фильм, 2019) смотреть онлайн

Афера по-итальянски
7.52019, Gli uomini d'oro
Драма, Криминал99 мин18+

О фильме

Турин, 1996 год. Сотрудник почты Луиджи осознает, что из-за пенсионной реформы отодвигается его долгожданная ранняя пенсия. В отместку Луиджи решает ограбить вместе с коллегами инкассаторскую машину, которую он водил все эти годы, но в дело вмешиваются несколько преступников…

Страна
Италия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.1 IMDb

