Афера на миллионы (фильм, 2016) смотреть онлайн

История о молодом человеке, который решил пойти по преступному пути для получения легких денег. Он ввязался в наркобизнес, не имея при этом нужного опыта. Очень быстро парень «прокололся» и очутился в тюрьме. Так его жизнь рухнула в один момент. Он не успел получить образование, растерял всех друзей, а любимая девушка начала встречаться с их общим знакомым. Спустя некоторое время герой выходит на свободу и встречается с теми, кто его предал. Однако с наказанием не спешит - вместо этого парень предлагает провернуть заманчивое дело, которое, при успешном его завершении, сделает героев миллионерами. В чем же заключается план?

