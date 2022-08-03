6.82016, Pacific Standard Time
Триллер, Детектив87 мин18+
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Афера на миллионы (фильм, 2016) смотреть онлайн
О фильме
История о молодом человеке, который решил пойти по преступному пути для получения легких денег. Он ввязался в наркобизнес, не имея при этом нужного опыта. Очень быстро парень «прокололся» и очутился в тюрьме. Так его жизнь рухнула в один момент. Он не успел получить образование, растерял всех друзей, а любимая девушка начала встречаться с их общим знакомым. Спустя некоторое время герой выходит на свободу и встречается с теми, кто его предал. Однако с наказанием не спешит - вместо этого парень предлагает провернуть заманчивое дело, которое, при успешном его завершении, сделает героев миллионерами. В чем же заключается план?
Рейтинг
4.4 IMDb
- БКРежиссёр
Бен
Каммингс
- ОКРежиссёр
Орсон
Каммингс
- Актриса
Шарлби
Дин
- АРАктёр
Алекс
Расселл
- УХАктриса
Уилла
Холланд
- Актёр
Мигель
Гомес
- ДСАктёр
Дэвид
С. Ли
- ДДАктриса
Джули
Дретзин
- Актёр
Стелио
Саванте
- ДНАктёр
Дэвид
Ньютон
- БКСценарист
Бен
Каммингс
- ОКСценарист
Орсон
Каммингс
- МСПродюсер
Митчелл
Сэндлер
- ДКПродюсер
Джиджи
Кози
- КХХудожник
Кевин
Хулихан