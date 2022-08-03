Адский бункер: Восстание спецназа (фильм, 2013) смотреть онлайн
7.12013, Outpost: Rise of the Spetsnaz
Ужасы, Фантастика83 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
После нападения на колонну немецких солдат в руки спецгруппы Красной Армии попадают секретные документы, в которых содержится информация о месте расположения тайной нацистской лаборатории. Командир Долохов принимает решение найти и ликвидировать лабораторию.
СтранаВеликобритания
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.0 IMDb