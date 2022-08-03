Адский бункер: Восстание спецназа
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Адский бункер: Восстание спецназа

Адский бункер: Восстание спецназа (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.12013, Outpost: Rise of the Spetsnaz
Ужасы, Фантастика83 мин18+

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О фильме

После нападения на колонну немецких солдат в руки спецгруппы Красной Армии попадают секретные документы, в которых содержится информация о месте расположения тайной нацистской лаборатории. Командир Долохов принимает решение найти и ликвидировать лабораторию.

Страна
Великобритания
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.0 IMDb