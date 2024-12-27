Ад с принцессой (фильм, 2009) смотреть онлайн

Чтобы не исполнять данное когда-то обещание, король делает вид, что его дочь похитил сам Люцифер. Вот только такая ложь не нравится настоящему владыке Преисподней. Чешская сказка «Ад с принцессой» — фильм о предрассудках и последствиях обмана.



Много лет назад король Леопольд пообещал королю Бедржиху, что их дети поженятся, когда вырастут. Вот только Анет, дочь Леопольда, ни за что не хочет выходить замуж, особенно за принца Йеронима, которого с детства считает недотепой. Тогда, опасаясь гнева Бедржиха, Леопольд объявляет, что Анет похитил Люцифер. Узнав об этом, настоящий владыка Ада и его невеста гневаются на Леопольда и решают его проучить. Тем временем Анет сбегает из замка и встречает Йеронима, также недовольного собственным отцом.



Что задумал Люцифер и сумеют ли молодые люди избежать брака, вы узнаете из сказки «Ад с принцессой». Фильм 2009 года доступен к просмотру онлайн на Wink.

