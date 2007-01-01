99 франков (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Октаву нет равных во вселенной: ведь он занимается рекламой! Это он решает, чего вам захочется завтра. Для него «человек — это такой же продукт, как и все остальные». Октав трудится в крупнейшем рекламном агентстве. У него полно денег, женщин и кокаина, но, тем не менее, его терзают сомнения. Две �вещи в корне меняют жизнь Октава: роман с Софи, самой красивой сотрудницей агентства, и совещание в гигантском молочном концерне «Мадон» по поводу рекламного ролика. Октав срывается с катушек и решает взбунтоваться против системы, которая его породила, саботируя свою же рекламную кампанию.



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