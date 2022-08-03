8 свиданий
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8 свиданий

8 свиданий (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, 8 citas
Мелодрама, Комедия88 мин18+

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О фильме

«8 cвиданий» — это 8 коротких сюжетов, объединенных одной темой. Это комедия обо всех стадиях отношений.

Страна
Испания
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «8 свиданий»