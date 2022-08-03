8 свиданий (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, 8 citas
Мелодрама, Комедия88 мин18+
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О фильме
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ПРРежиссёр
Перис
Романо
- РСРежиссёр
Родриго
Сорогойен
- ФТАктёр
Фернандо
Техеро
- ХЛАктёр
Хосе
Луис Гарсия Перес
- БЛАктриса
Белен
Лопес
- СФАктриса
Сесилия
Фрайр
- Актёр
Рауль
Аревало
- ХРАктёр
Хавьер
Рей
- МНАктриса
Марта
Ньето
- АРАктриса
Алисия
Рубио
- ХКАктёр
Хесус
Каба
- МИАктёр
Макси
Иглесиас
- ПРСценарист
Перис
Романо
- РССценарист
Родриго
Сорогойен
- НАПродюсер
Нурия
Ансон
- ХАПродюсер
Хосе
Антонио Фелес
- ХАПродюсер
Хосе
Антонио Саинс де Викунья
- БЭХудожница
Буби
Эскобар
- ДПМонтажёр
Давид
Пинильос