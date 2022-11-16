8 дней (фильм, 2016) смотреть онлайн
5.82016, 8 Days Carlo
Драма78 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Всю жизнь сталевар Карло трудился не покладая рук, чтобы обеспечивать жену, некогда школьную возлюбленную, и сына с ограниченными возможностями. Однако наступают трудные времена – Карло попадает под сокращение и теряет медицинскую страховку, а банк грозится через восемь дней лишить его семью дома, но ради близких Карло готов пойти на всё.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ДФРежиссёр
Джеймс
Фараччи
- РЭРежиссёр
Р.
Эллис Фрэзиер
- ЯБРежиссёр
Яков
Бреслер
- ДФАктёр
Джеймс
Фараччи
- АБАктриса
Анджела
Баеса
- РКАктёр
Рэндолл
Клют
- ВДАктёр
Винс
Донвито
- АААктёр
Алекс
Агила
- ЛСАктриса
Лиллиэн
Соланж Бодуан
- ТААктриса
Токтам
Абузари
- ШДАктриса
Шелби
Джейнс
- ДМАктёр
Дрю
Мур
- ДФСценарист
Джеймс
Фараччи
- ЯБПродюсер
Яков
Бреслер
- ДФПродюсер
Джеймс
Фараччи
- ХРОператор
Хорхе
Роман