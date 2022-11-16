8 дней (фильм, 2016) смотреть онлайн

Всю жизнь сталевар Карло трудился не покладая рук, чтобы обеспечивать жену, некогда школьную возлюбленную, и сына с ограниченными возможностями. Однако наступают трудные времена – Карло попадает под сокращение и теряет медицинскую страховку, а банк грозится через восемь дней лишить его семью дома, но ради близких Карло готов пойти на всё.



