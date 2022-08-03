7 часов на соблазнение (фильм, 2020) смотреть онлайн

Коуч по имени Валерия на своих курсах инструктирует мужчин, как соблазнить любую красотку всего за 7 часов. Однажды к ней за помощью обращается Джулио, мечтающий вернуть расположение бывшей невесты. Валерия разрабатывает для него особую стратегию, но на деле всe развивается, куда более непредсказуемо, чем предполагала экспертка.

