7 часов на соблазнение
Wink
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7 часов на соблазнение
8.12020, 7 ore per farti innamorare
Комедия, Мелодрама90 мин18+

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7 часов на соблазнение (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Коуч по имени Валерия на своих курсах инструктирует мужчин, как соблазнить любую красотку всего за 7 часов. Однажды к ней за помощью обращается Джулио, мечтающий вернуть расположение бывшей невесты. Валерия разрабатывает для него особую стратегию, но на деле всe развивается, куда более непредсказуемо, чем предполагала экспертка.

Страна
Италия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb