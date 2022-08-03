8.12020, 7 ore per farti innamorare
Комедия, Мелодрама90 мин18+
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7 часов на соблазнение (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Коуч по имени Валерия на своих курсах инструктирует мужчин, как соблазнить любую красотку всего за 7 часов. Однажды к ней за помощью обращается Джулио, мечтающий вернуть расположение бывшей невесты. Валерия разрабатывает для него особую стратегию, но на деле всe развивается, куда более непредсказуемо, чем предполагала экспертка.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ДМРежиссёр
Джампаоло
Морелли
- ДМАктёр
Джампаоло
Морелли
- СРАктриса
Серена
Росси
- ДДАктриса
Диана
Дель Буфало
- МГАктёр
Массимилиано
Галло
- ДФАктёр
Джованни
Феррери
- ФБАктёр
Фабио
Бальсамо
- ДМАктёр
Джиджио
Морра
- СМАктёр
Сальваторе
Мистиконе
- АДАктёр
Андреа
Ди Мария
- ПЙАктёр
Пеппе
Йодиче
- ДАСценарист
Джанлука
Ансанелли
- ДМСценарист
Джампаоло
Морелли
- ФЛПродюсер
Фульвио
Лучизано