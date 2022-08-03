4 лица Моны Лизы (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.42019, Identità Monna Lisa
Документальный91 мин12+
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О фильме
Какую тайну скрывает самый известный портрет в истории? Четыре женщины, четыре удивительные истории – кто из них вдохновил Леонардо? Зрителей ждет художественное путешествие по итальянскому Ренессансу и четырем городам, где жили девушки, ставшие прототипами Джоконды. Флоренция, Милан, Урбино и, наконец, регион Базиликата, в котором находится неизвестная могила самой Моны Лизы.
СтранаИталия
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.4 IMDb