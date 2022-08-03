4 двойки (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Действие фильма происходит во времена Великой депрессии, обрушившейся на Америку в 30-е годы прошлого века. Джэк Пэланс играет главаря банды гангстеров. А им, как известно, под горячую руку лучше не попадаться, ведь гангстеры часто неразборчивы в выборе своих жертв. После «кровавой» попойки выживает один, и вся жизнь его становится похожа на «кровавую неразбериху»…
Рейтинг
4.2 IMDb
- ДПАктёр
Джек
Пэланс
- КЛАктриса
Кэрол
Линли
- УБАктёр
Уоррен
Берлинджер
- АРАктёр
Адам
Рорк
- ДРАктёр
Джанни
Руссо
- ХХАктёр
Х.Б.
Хэггерти
- ДХАктёр
Джонни
Хаймер
- МКАктёр
Мартин
Коув
- ЧЛАктриса
Чери
Латимер
- ЭПАктриса
Э.Дж.
Пикер
- ЙГПродюсер
Йорам
Глобус
- МГПродюсер
Менахем
Голан
- ДУХудожник
Джеймс
Уильям Ньюпорт
- ДЛХудожница
Джоди
Линн Тиллен
- АСМонтажёр
Аарон
Стелл
- СМОператор
Стивен
М. Кац
- КУКомпозитор
Кеннет
Уоннберг