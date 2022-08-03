4 двойки (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно

Действие фильма происходит во времена Великой депрессии, обрушившейся на Америку в 30-е годы прошлого века. Джэк Пэланс играет главаря банды гангстеров. А им, как известно, под горячую руку лучше не попадаться, ведь гангстеры часто неразборчивы в выборе своих жертв. После «кровавой» попойки выживает один, и вся жизнь его становится похожа на «кровавую неразбериху»…

