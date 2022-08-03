3D Стальные двери (фильм, 2010) смотреть онлайн

Молодой человек просыпается в комнате без окон, но с огромной железной дверью и железным шкафом, закрытым на замок. На все его крики о помощи и стуки в дверь никто не отзывается. Что ему делать — неизвестно. Понятно только одно: отсчет часов до его смерти уже запущен, ведь без еды и без воды долго ему не протянуть. На второй день он обнаруживает ключ от шкафа, спрятанный в плафоне лампы освещения.

