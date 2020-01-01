365 дней (фильм, 2020) смотреть онлайн
2020, 365 dni
Мелодрамы18+
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Сюжет
Массимо Торичелли — молодой красивый босс сицилийской мафиозной семьи. После убийства отца конкурентами он вынужден взять на себя его обязанности. Лаура Бель — директор по продажам в роскошном отеле. Она строит карьеру, но в личной жизни ей не хватает страсти. Лаура делает последнюю попытку �сохранить отношения — вместе с женихом и друзьями она летит на Сицилию, где её похищает Массимо и даёт ей 365 дней, чтобы Лаура его полюбила.
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Информация
Рейтинг
- ТМРежиссёр
Томаш
Мандес
- ББРежиссёр
Барбара
Бяловас
- ГШАктриса
Гражина
Шаполовская
- НУАктриса
Наташа
Урбаньская
- ММАктёр
Микеле
Морроне
- ДПАктёр
Джанни
Паризи
- ОСАктёр
Отар
Саралидзе
- МЛАктёр
Матеуш
Ласовски
- ТСАктёр
Томаш
Стокингер
- АМАктриса
Анна
Мария Сиклуцка
- МЛАктриса
Магдалена
Лямпарская
- БВАктёр
Бронислав
Вроцлавский
- ББСценарист
Барбара
Б�яловас
- ТМСценарист
Томаш
Мандес
- МКПродюсер
Мацей
Кавульски
- ЭЛПродюсер
Эва
Левандовская
- РКПродюсер
Роберт
Кижак
- ТМПродюсер
Томаш
Мандес
- МСХудожница
Магдалена
Секрецкая