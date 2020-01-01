365 дней
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365 дней (фильм, 2020) смотреть онлайн

2020, 365 dni
Мелодрамы18+

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Сюжет

Массимо Торичелли — молодой красивый босс сицилийской мафиозной семьи. После убийства отца конкурентами он вынужден взять на себя его обязанности. Лаура Бель — директор по продажам в роскошном отеле. Она строит карьеру, но в личной жизни ей не хватает страсти. Лаура делает последнюю попытку сохранить отношения — вместе с женихом и друзьями она летит на Сицилию, где её похищает Массимо и даёт ей 365 дней, чтобы Лаура его полюбила.

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Информация

Страна
Польша
Жанры
Мелодрамы

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Актёры и съёмочная группа фильма «365 дней»