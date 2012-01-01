28 спален (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Мужчина и женщина приезжают по работе в один и тот же город и останавливаются на ночь в одной гостинице. Через несколько месяцев они сталкиваются друг с другом в гостиничном ресторане другого города и второй раз проводят ночь вместе. Несмотря на то, что она замужем, а у него есть подруга, они решают продолжать встречаться. Так зарождается неожиданная любовь, постепенно перерастающая в глубокие отношения, которые грозят существенно изменить всю их жизнь…



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