27
Актёры и съёмочная группа фильма «27»

Актёры

Титус Де Вогдт

Titus De Voogdt
АктёрYoung Man
Карин Стивенс

Carine Stevens
АктрисаWoman in shoppingstreet
Белла Вайнбрег

Bella Wajnberg
АктрисаOld woman in supermarket

Продюсеры

Барт Ван Лангендонк

Bart Van Langendonck
Продюсер