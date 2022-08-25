2050 (фильм, 2018) смотреть онлайн

Независимая фантастическая драма об отношениях людей и их партнеров-андроидов, созданных, чтобы удовлетворить все запросы своих хозяев.



Недалекое будущее. Геймдизайнер Майкл в браке со своей женой Брук уже давно, но, кажется, любви в их отношениях не осталось. Однажды они приезжают в гости к ее брату и обнаруживают, что у него появилась новая девушка, которая оказывается сексботом. Майкл интересуется их отношениями – сначала профессионально, а затем – и лично, заведя себе собственную партнершу-андроида Софию. Поначалу он не считает это за измену жене, но постепенно у него появляются к Софии чувства.



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