2050
Wink
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2050
5.82018, 2050
Фантастика, Драма102 мин18+

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2050 (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

Независимая фантастическая драма об отношениях людей и их партнеров-андроидов, созданных, чтобы удовлетворить все запросы своих хозяев.

Недалекое будущее. Геймдизайнер Майкл в браке со своей женой Брук уже давно, но, кажется, любви в их отношениях не осталось. Однажды они приезжают в гости к ее брату и обнаруживают, что у него появилась новая девушка, которая оказывается сексботом. Майкл интересуется их отношениями – сначала профессионально, а затем – и лично, заведя себе собственную партнершу-андроида Софию. Поначалу он не считает это за измену жене, но постепенно у него появляются к Софии чувства.

Сможет ли Майкл разобраться в себе и расставить жизненные приоритеты? Смотрите провокационный фантастический фильм «2050» онлайн на сервисе Wink.

Страна
Китай, США
Жанр
Фантастика, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
3.8 IMDb